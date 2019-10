Brautmode im alten Industriegebäude

Sie steht unter dem Motto »Herz über Kopf« und wird am Sonntag, 3. November, von 11 bis 17 Uhr in der Mastertmühle, zwischen Kall und Anstois gelegen, stattfinden. »Das Ambiente«, schwärmt Jessica Winter, »dieser Hochzeits- und Eventlocation ist in der Eifel ziemlich einmalig und wird auch stark nachgefragt.« Altes Industrieambiente zeichnet die Mastertmühle aus, die 1832 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Zunächst diente sie zur Erzgewinnung, später wurde sie zur Lohmühle. Wasserkraft wurde einst dazu genutzt, die Energie zu gewinnen, um die mächtigen Mühlsteine zu drehen. Die alte Turbine ist erhalten geblieben und zeugt heute noch von der industriellen Vergangenheit.

Hochzeitslocation mit viel Charme

Ina und Claus Cleven haben die stark herunter gekommene Mühle übernommen und zu einer Hochzeits- und Eventlocation umgebaut, die zu Feiern aller Art und nun zum ersten Mal auch für eine Hochzeitsmesse vermietet wird. Bei der Ausgestaltung der Räume, die sich über drei Ebenen verteilen, haben die Clevens die alten Gerätschaften und Maschinen zum Teil bewusst erhalten und sie mit modernem Komfort gepaart. Der Stil kommt an. »Wir sind sogar eine Außenstelle des Standesamts«, sagt Ina Cleven nicht ohne Stolz. Und dort, wo sich immer mehr Paare das Ja-Wort geben, veranstaltet Jessica Winter nun ihre erste Hochzeitsmesse.

Junge Aussteller

Beruflich ist sie Fotografin und hat in Bad Münstereifel ihr Studio. »Da ich in meinem Beruf auch sehr viele Hochzeitspaare fotografiere, kenne ich mittlerweile auch einige junge und interessante Anbieter«, schmunzelt sie. Und als sie mit der Mastertmühle eine Location kennenlernte, nach der sie lange gesucht hatte, entschloss sie sich dazu, selbst eine »besondere Hochzeitsmesse mit jungen begeisterten und begeisternden Ausstellern« auf die Beine zu stellen. Bei der Hochzeitsmesse werden Aussteller in den Sparten Brautmode, Styling und Make-up, Ringe und Schmuck, Dekoration, Floristik, Tanzschule, Flitterwochen, Catering, Torten und Süßes, Wein, DJ und Live-Gesang, eine freie Traurednerin sowie natürlich Fotografie vertreten sein.

Brautmodenschauen

Besucher können es sich in der Café-Lounge und Bar gemütlich machen und leckeres Fingerfood genießen. »Höhepunkte«, verspricht Jessica Winter, »dürften die Brautmodenschauen mit rund zehn Models werden, die um 13 und 15 Uhr im besonderen Ambiente der Mastertmühle stattfinden.« Der Eintritt zu der Hochzeitsmesse »Herz über Kopf« ist übrigens frei.