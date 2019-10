Daniela Siegel kauft Glas Funke

Zum 1. Mai 2019 hat Daniela Siegel das Kaller Traditionsunternehmen übernommen und ist nun als Geschäftsführerin darum bemüht, den Betrieb wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Sicherlich kein leichtes Vorhaben. Denn in den letzten zehn Jahren fing die Saint-Gobain Deutsche Glas GmbH die Verluste von Glas Funke auf und entschloss sich schließlich, den Betrieb entweder zu verkaufen oder im schlimmsten Fall zu schließen.

Als privater Investor beworben

»Da habe ich mich als privater Investor beworben und mit meinem Konzept auch den Zuschlag bekommen«, erzählt Daniela Siegel, die auch Mitglied des BEA-Netzwerkes ist. Sie ist von dem Potenzial des Unternehmens und des erprobten Teams, das aus derzeit 55 Mitarbeitern besteht, überzeugt. Und das sagt die dynamische Geschäftsführerin nicht einfach so dahin, denn die Frau ist vom Fach und kennt sich in der Branche bestens aus. Angefangen hat sie im eigenen Unternehmen und wechselte vor 20 Jahren zum Branchenriesen Saint-Gobain. Dort war sie in vielen Positionen, unter anderem auch in der Vertriebsleitung tätig und kam schließlich nach Kall.

Führender Hersteller

»Ich kenne mich im Unternehmen also aus«, schmunzelt die Geschäftsführerin und erklärt: »Wir gehören zu den führenden Herstellern von gebogenem und planem Einscheibensicherheitsglas. Und da haben wir vor allem als Zulieferer für Anbieter von Systemduschen und individuellen Duschlösungen einen sehr guten Ruf.« Gerade das gebogene Glas gehöre, dank einer Erfindung von Glas Funke für den Produktionsprozess, zum Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens.

Große Investitionen bereits getätigt

Das in Kall verarbeitete Glas findet unter anderem auch Verwendung in Schiffskabinen von Kreuzfahrtschiffen. Zudem sei man so professionell aufgestellt, dass man innerhalb kürzer Zeit individuell passende Lösungen anbieten und umsetze könne. »Dazu«, sagt Daniela Siegel, »sind nicht viele Unternehmen in unserer Branche fähig.« Um Glas Funke auf dem europäischen Markt weiter zu etablieren, hat Daniela Siegel bereits 700.000 Euro in das Unternehmen investiert. So wurden ein neuer ESG-Ofen, eine neue Wasserstrahlanlage, ein Bearbeitungszentrum für Glas sowie eine neue Glaswaschmaschine angeschafft. Derzeit sei man zudem dabei, den Betrieb und die Arbeitsabläufe neu zu strukturieren und effizienter zu gestalten. »Mittelfristig«, sagt die neue Geschäftsführerin mit Optimismus, »strebe ich einen Jahresumsatz von acht Millionen Euro an und will Glas Funke wieder in die Gewinnzone bringen.«