Der »80 Euro Waldi« und die Oldtimer

»Bei mir kommen in den nächsten Tagen Oldtimer vorbei, die das Herz eines jeden Autoliebhabers höher schlagen lassen«, verrät der »80 Euro Waldi«. Ort des Geschehens ist dabei Waldi‘s Eifel Antik in Krekel, wo er an Vatertag - Donnerstag, 30. Mai - von 12 bis 14 Uhr einen Tross von Fahrzeugen erwartet, die man so in der Eifel nicht oft zu sehen bekommt. AC, Aston Martin, Austin Healey, Bentley, Jaguar, Jensen, Marcos, Mini, MG, Morgan, Morris, Panther, Rolls Royce, Rover, Sunbeam, Triumph oder TVR - so lauten die Herstellernamen der Oldtimer, die bei Walter Lehnertz auf den Hof rollen werden.

Englische Oldtimer

»Diese Fahrzeuge sind top gepflegt - und daher darf man sie sehr gerne anschauen, aber auf keinen Fall anfassen«, schmunzelt Lehnertz. Die alten Schätzchen gehören dabei den Mitgliedern der Interessen-Gemeinschaft (IG) Speichenrad Mönchengladbach. Sie fahren allesamt englische Fahrzeuge, überwiegend Sportwagen, Cabrios, Coupes und Limousinen. Die meisten Roadster sind mit den einst angesagten Speichenrädern ausgestattet, die dann auch Namensgeber für die Interessengemeinschaft waren.

20. Scuderia Colonia Classic

Die 20. Scuderia Colonia Classic »Graf Berghe von Trips« trifft den »80 Euro Waldi« heißt es dann eine Woche später - und zwar am Samstag, 8. Juni, ab 11.30 Uhr. Dann sind rund 40 weitere Oldtimer in Krekel bei Eifel Antik zu Gast. Mittendrin befindet sich auch der alte Ford mit Walter Lehnertz höchstpersönlich am Steuer. Und natürlich hat sein Fahrzeug die Startnummer »80« erhalten. »Auf diese Oldtimer freue ich mich wie jeck«, schwärmt der Waldi. Denn die renommierte Scuderia Cologne fährt wieder zwei Tagesetappen über insgesamt 320 Kilometer auf einzigartigen Eifelstraßen. Start und Ziel ist dabei jeweils in Bad Münstereifel. »Und da mir die Eifel am Herzen liegt, bin ich stolz, wenn diese tollen Fahrzeuge bei mir einen Halt einlegen - also kommt vorbei und schaut euch diese tollen Teile an«, lädt Walter Lehnertz die Besucher ein.

Übrigens: Am Freitag, 31. Mai, gibt ab 15.30 Uhr der bekannte Schauspieler Martin Semmelrogge (»Das Boot«) eine Autogrammstunde in Waldi‘s Eifel Antik in Krekel.

www.eifel-antik.de