Der 80-Euro-Waldi wird Künstler

»Das macht mir Freude, da komme ich richtig runter«, verrät Walter Lehnertz, der sich in Krekel ein kleines Atelier hergerichtet hat. Dort führt er in aller Ruhe den Pinsel und bringt mit Acryl-Farben ganze Geschichten auf die Leinwand. Viele Besucher, die einen Blick auf seine Werke werfen konnten, waren von Waldis Kunst begeistert und drängten ihn, seine Bilder einmal öffentlich auszustellen.

Ausstellung in "Eifel Antik"

Was Walter Lehnertz nun tun wird: Am Samstag und Sonntag, 8./9. Februar, ist von 10 bis 17 Uhr ein Teil seiner Werke im »Eifel Antik« im Rahmen einer Ausstellung zu bewundern. Seine Malart erinnert an Hundertwasser - nicht von ungefähr. Denn es war der bekannte Künstler Horst Kordes, der ihn an die Leinwand brachte. Kordes hatte in Wien drei Jahre lang eng mit Friedensreich Hundertwasser gearbeitet.

Limitierte Auflage

Als Kordes bei einem Empfang beobachtete, wie der 80-Euro-Waldi ein Herz auf seine Autogramm-Karte malte, meinte er nur: »Das ist aber verbesserungswürdig.« Und nahm ihn fortan unter seine Fittiche. Die Waldi-Kunst kann man auch käuflich erwerben - als hochwertigen Kunstdruck auf Büttenpapier. »Immer in einer limitierten Auflage von 80 Stück«, schmunzelt Lehnertz.