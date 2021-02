Einbrecher nahm ein Bad

Frequently asked questions about custom writing. What is GradeMiners? Were a custom essay writing service that connects vetted Writing Essay My Idol; Als die Frau zu Hause eintraf, fand sie eine verschlossene Badezimmertüre vor. Als sich die Türe dann doch öffnete, befand sich der fremden Mann im Raum. Vor lauter Schreck entfernte sich die Frau zunächst aus der Wohnung. Der Unbekannte zog den Fensterflügel eines ursprünglich geschlossenen Fensters aus dem Rahmen und flüchtete so aus der Wohnung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. Mitte 30 Jahre alt

- kurze schwarze Haare

- indisches Erscheinungsbild

- sprach akzentfrei deutsch

- weder Bart noch eine Brille

- bekleidet mit einer hellgrauen Jeans sowie einer dunkelblauen Softshelljacke.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02251/799-0