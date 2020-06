Einbrecherpärchen gefasst

Unbekannte brechen in Bürocontainer ein

Daun. Ein Bürocontainer in der Bitburger Straße in Daun wurde innerhalb weniger Tage mehrmals das Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter rissen am Sonntag, 7. Juni, 19.45 bis 21.30 Uhr, den Rollladen eines Bürocontainers am Lidl-Markt in Daun aus der Führung und gelangten durch einen Defekt an einem Fenster an den Öffnungsgriff. Dadurch konnten sich die Täter laut…