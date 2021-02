Elly sucht ein neue Zuhause

Do you want to pay someone to write your college paper or essay? Just order 'read here' help online and get quality academic writing help now Die junge Herdenschutz-Hündin Elly wurde am 15. Oktober 2019 geboren und gehört als Mischling der Rasse Mioritic zu den rumänischen Hirtenhunden. Elly ist freundlich, verschmust, sehr intelligent und ihrem Alter entsprechend verspielt. Sie lernt schnell, ist menschenbezogen, läuft gut an der Leine und ist gut abrufbar. Sie zeigt teilweise spezifische Eigenschaften eines Herdenschutzhundes. Daher sucht der Tierschutzverein Kall und Umgebung für Elly, die momentan im Tierheim Kall untergebracht ist, ein neues Zuhause mit Menschen, die über Hundeerfahrung verfügen. Elly braucht eine von »Hundesachverstand« geprägte, feinfühligen Erziehung. Interessenten können sich unter Tel.: 02441-778664 melden.

CT go site, Bayside, New York. 505 likes 1 talking about this. Get your message or story out the way you intended when you hire CT Ghost... www.tsv-kall.de

Buy pre written essays of the world of the professional writer who constructs http://www.bahnberufe.de/?mini-mart-business-plan to help desperate students who need to