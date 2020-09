Für Fußgänger wird es eng

»Das ist sehr eng, da passe ich mit meinem Rollator kaum durch«, verweist sie auf den lediglich ein Meter breiten Gehweg, der den Fußgängern in der Aachener Straße am Ortsausgang Richtung Golbach derzeit zur Verfügung steht. Sie habe schon ein wenig Angst, so Andrea Braden weiter. Denn der Gehweg sei momentan lediglich mit einer durchgehenden gelben Linie sowie Baken vom fließenden Verkehr getrennt.

Der durchfährt derzeit die Aachener Straße vom Abzweig Amselweg bis zum Ortsausgang einspurig, da die Straße wegen der Bauarbeiten halbseitig gesperrt ist. Der Verkehr wird über Ampeln geregelt. Erneuert werden derzeit die Fahrbahn, die Gehwege und die Parkstreifen. Zudem werden in einem Arbeitsgang die Strom-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen verlegt sowie die Entwässerungsleitungen saniert. Da die Aachener Straße in dem betreffenden Bereich gleichzeitig auch die Landesstraße 105 ist, liegt die Zuständigkeit für die Baurbeiten in den Händen des Landesbetriebs Straßen.NRW.

Stellvertretender Bauleiter ist René Wassong und der hat durchaus Verständnis dafür, dass nicht nur Andrea Braden, sondern auch Rentner, Kinder oder Eltern mit Kinderwagen nicht besonders gern auf dem Gehweg unterwegs sind.

»Dort ist es schon eng«, sagt Wassong. Allerdings könne man auf dem betreffenden Stück die gesetzliche Mindestbreite von einem Meter einhalten. »Allerdings«, so Wassong weiter, »können wir den Gehweg momentan leider nicht verbreitern, weil wir sonst die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite für den Arbeitsraum der Baustelle unterschreiten würden.« Es sei halt leider nicht mehr Platz vorhanden.

Erschwerend komme hinzu, dass in dem Bereich die Straßenlaternen auf dem Gehweg stehen. Und an denen hängen zurzeit Wahlplakate, bei denen man aufpassen muss, sich nicht den Kopf zu stoßen.

»Wir haben«, so René Wassong, »zudem die Baufirma beauftragt, täglich den ordnungsgemäßen Zustand zu kontrollieren.« Er rechnet damit, dass sich die Lage Anfang bis Mitte Oktober entspannt. Dann wechsele man die Straßenseite, wo man dann über mehr Platz verfüge. Er geht davon aus, dass die gesamte Baustelle bis Ende Dezember fertig gestellt sind wird. Ob dann auch schon die Feinschicht aufgetragen ist, hänge allerdings von den Wetterbedingungen ab.

Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Ville-Eifel Einbau sperrt von Freitag, 11. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 13. September, 20 Uhr, die L105 zwischen Kall und Golbach.

Eine Umleitungstrecke ist über die B 258 Schleiden, B 265 Gemünd und B 266 Wallenthaler Höhe bzw. in umgekehrter Richtung ausgeschildert.

Grund der Sperrung ist der Einbau der Fahrbahndeckschicht im Sanierungsabschnitt.