"Ich könnte heulen"

Schwere Motorradunfälle auf der A 61

Mendig. Bei Unfällen auf der A 61 sind am Samstag, 21. August, ein Motorradfahrer tödlich und ein weiterer schwer verletzt worden. In Höhe der Anschlussstelle Plaidt - in Fahrtrichtung Köln - kollidierte, gegen 14.15 Uhr, ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit der Mittelschutzplanke. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und erlag diesen, so die…