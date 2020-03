Kaller Frühlingsschau 2020 ist abgesagt

"Aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen und Auswirkungen des Coronavirus und der damit einhergehenden Einschränkungen für Veranstaltungen jeglicher Art, teilen wir Ihnen heute mit, dass die Kaller Frühlingsschau 2020, die am 17. Mai stattfinden sollte, leider ersatzlos abgesagt werden muss", diese Mitteilung ging heute an die Aussteller vom Veranstalter der Schau, das Medienhaus Aachen Event GmbH, heraus. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Aussteller, Besucher, Dienstleister und Partner steht für das Medienhaus an erster Stelle", heißt es in dem Schreiben weiter.

Herbstschau findet statt

Die Kaller Herbstschau findet, so heißt es weiter, werde nach dem heutigen Sachstand wie geplant am 27. September statt finden. Eine Anmeldung zur Herbstschau sei von der Absage der Frühlingsschau nicht betroffen. Sollten man sich bisher noch nicht für die Kaller Herbstschau angemeldet haben und Interesse an einer Teilnahme haben, so könne man sich unter kall@medienhausaachen.de oder telefonisch unter der 0241/5101-505 melden.