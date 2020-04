Kaller Maigeloog unterstützt Hilfsgrupppe Eifel

In einem Aufruf an alle Kaller und Freunde des Maigeloogs haben Dietsch & Co auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht, die das Geloog zur Untätigkeit zwinge und somit alle Traditionsveranstaltungen wie Gottesdienst, Ausrufen der Maipaare, das Treffen der Bevölkerung am Maifeuer und der Maiumzug auf Eis gelegt seien.

Keine Maibäume

Das Geloog werde deshalb in der Mainacht auch keine Maibäume an den üblich Stellen des Ortes aufstellen. Natürlich könnten Junggesellen, die ihrer Liebsten in der Nacht einen Maibaum stecken möchten, dies auch gerne tun. Weil aber in diesem Jahr das übliche Freikaufen auswärtiger Junggesellen zwangsläufig nicht erfolgen kann, bittet das Geloog diese Auswärtigen den üblichen Freikauf-Preis in freiwilliger Höhe in einen eigens dafür eingerichteten Spendenpool unter https://paypal.me/pools/c/8oCHNLiSF7 zu überweisen.

Spendenaktion

Das Geld werde anschließend an die Hilfsgruppe Eifel übergeben. Alle Kaller und Freude des Maigeloogs, die in der Nacht keinen Baum aufstellen möchten, seien herzlich zu der Spendenaktion eingeladen. Die Aktion scheint Erfolg zu haben, denn schon am ersten Tag waren 180 Euro Spenden in den Pool eingezahlt worden. Hilfsgruppen-Vorsitzender Willi Greuel ist begeistert von der spontanen Aktion der Kaller Junggesellen. „Da soll noch einer sagen, unsere heutige Jugend sei schlecht“, so Greuel. red/rz