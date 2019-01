Kultur in der Gaststätte Gier

Spende für das Hubertus-Rader-Förderzentrum

Gerolstein. Das Hubertus-Rader-Förderzentrum erhielt eine großzügige Spende, mit der die Schülerfahrten 2019 unterstützt werden. Kurz vor Weihnachten stand für die Schulgemeinschaft des Hubertus-Rader-Förderzentrums Gerolstein die alljährliche Schulversammlung an. Alle Schüler und Lehrer trafen sich in der Turnhalle und erfreuten sich an den Darbietungen der einzelnen Klassen,…