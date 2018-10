Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Polizei führt Radarkontrollen durch

Wittlich. Die Polizei wird zwischen Montag, 15. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 21. Oktober, Radarkontrollen in Wittlich und der Region durchführen. Die Kontrollen beginnen am Montag an der K54, Wittlich-Neuerburg, auf der B51, Serrig und auf der B327 Richtung Immert. Außerdem wird es Kontrollen in der Trierstraße in Hermeskeil geben. Am Dienstag, 16. Oktober, wird in Wittlich-Wengerohr, auf der…