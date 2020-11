Norbert Schneider wird erstmals Europameister

»Das Geilste war die Nationalhymne bei der Siegerehrung. Was für ein unbeschreibbar wunderschönes Gefühl«, so Norbert Schneider nach seiner Rückkehr aus Madeira. Dort hatte er mit dem Team M 50, zu dem neben ihm Ulrich Morgen und Heiko Wilmes zählten, seine erste Goldmedaille bei der Senioren-Europameisterschaft geholt. Und das ausgerechnet beim Berglauf - einer Disziplin, an der Schneider zuvor noch nie teilgenommen hatte.

Erfolgreichstes Laufjahr

»Wahnsinn«, so sein Kommentar zu dieser außergewöhnlichen Leistung. Dabei war der Sprung auf das Siegertreppchen nicht seine einzige Ausbeute bei den Meisterschaften, die wegen Corona vom Frühjahr in den Oktober/November verlegt worden waren. Am Tag nach dem Berglauf gab es nämlich noch einmal Gold im Walking über 12 Kilometer. »Dafür«, so Schneider, »hatte ich mich eigentlich nur aus Versehen angemeldet.« Zu den zwei Goldmedaillen hatten sich zuvor noch drei Bronzemedaillen gesellt. Und somit wurde 2020 das erfolgreichste Laufjahr für Norbert Schneider überhaupt - und das im zarten Alter von 36 Jahren.

Mit Zerrung nach Madeira geflogen

Dabei hatte es zu Beginn der Meisterschaften gar nicht gut ausgesehen. Elf Tage vor den Meisterschaften zog sich Schneider bei einem Wettkampf in Frankfurt eine schwere Zerrung zu, die seine Teilnahme tatsächlich in Frage stellte. Trotzdem machte er sich auf die Reise nach Madeira und hoffte, wenigstens bei zwei der vier geplanten Wettkämpfen antreten zu können. Bei seinem ersten Start über die 10 Kilometer erwies sich die bergige Strecke nicht gerade als optimal, weil sie zu 40 Prozent über Kopfsteinpflaster ging. »Während des Laufes wurden die Schmerzen wieder stärker, so dass ich auf die Zähne beißen musste«, erzählt Schneider vom unbändigen Willen, ins Ziel zu kommen. Trotz einer für ihn nicht optimalen Zeit gewann er überraschend die Bronzemedaille.

Bronzemedaillen

Am nächsten Morgen waren die Schmerzen überraschend weitgehend verschwunden und er konnte die Team Crosslauf EM über 20 Kilometer angehen. Sie wurde von Funchal aus auf einer Meereshöhe von 1500 Metern ausgetragen. Als dritter Läufer konnte Norbert Schneider auch hier mit dem Team auf den dritten Platz laufen. Die dritte Bronzemedaille gab es dann beim Halbmarathon, der bei Temperaturen von 26 Grad im Schatten und bei wolkenlosem Himmel zu einem richtigen Hitzelauf wurde. Bei seinem ersten Berglauf im Einzel hätte Norbert Schneider fast noch eine weitere Medaille erreicht, verpasste den dritten Platz aber denkbar knapp um 16 Sekunden, die Silbermedaille war bei diesem Lauf nur 35 Sekunden entfernt.