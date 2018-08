Polizei sucht Farbschmierer

Update: Mann bei Großeinsatz in Trier-West festgenommen

Trier. Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am 22. August, in Trier-West gekommen. Ein 27-Jähriger hatte der Polizei um kurz nach 17 Uhr eine E-Mail geschickt und angegeben von einem anderen, namentlich bekannten Mann in seiner Wohnung festgehalten und bedroht zu werden.