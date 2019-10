Raserin gleich dreimal "geblitzt"

"Haustürbetrüger" beginnen mit Hofreinigung - ohne Auftag

Mahlberg. Bei einer Anwohnerin der Straße "Auf dem Bruch" klingelten am Mittwoch, 23. Oktober gegen 18.20 Uhr zwei männliche Personen an der Haustüre. Als die Frau schließlich hinzukam, stand einer der Männer bereits in der Einfahrt und begann diese mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen.