»Ton in Ton« nominiert

Und da befinden sich die beiden Musiker in richtig prominenter Gesellschaft. Denn zu den insgesamt acht Konkurrenten zählen Namen wie Konstantin Wecker, Hannes Wader oder der deutsche Liedermacher schlechthin, Reinhard Mey. Für die Longlist haben 152 Kritiker-Juroren in 32 Kategorien insgesamt 246 Neuerscheinungen des letzten Quartals nominiert, die für die nächste Bestenliste in Frage kommen. Darunter befand sich dann auch das neue Werk von Susanne Riemer und Wilhelm Geschwind. Ach ja: Die nominierte CD »Ton in Ton« kann man unter www.jazz-trompeterin.de erstehen