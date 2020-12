Unlike other http://www.kybun.com/?jit-in-service-industry-essay schools, we have no prepared, prepackaged classes randomly taught by just anyone who has the time to teach it. You know exactly who your teacher will be before you ever register, and you'll receive feedback from that teacher on your writing. We accept a maximum of 12 students per class in most classes. You will never be a face in the crowd in a Writers.com class. We Herzstück des Konzeptes ist das Thema Nachhaltigkeit, dass als Querschnittsthema zu den fünf Handlungsfeldern Infrastruktur, Angebote und Produkte, Kommunikation und Vertrieb, Organisation, Management und Finanzierung sowie Gästeservice zu sehen ist. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und ihren Folgen für die Tourismusbranche soll mit der Umsetzung des Tourismus- und Marketingkonzeptes eine weitere touristische Profilierung der Nordeifel erfolgen, einhergehend mit der Entwicklung attraktiver, zielgruppenspezifischer Produkte und Angebote sowie der Intensivierung der Zusammenarbeit mit und zwischen den Tourismusakteuren.

Steigender Anspruch

„Angesichts der hohen Dynamik der gesamten Branche und dem gleichzeitig steigenden Anspruch der Gäste ist eine kontinuierliche, professionelle und kreative Weiterentwicklung des touristischen Angebotes auf hohem Niveau notwendig", so Iris Poth, Geschäftsführerin der NeT. Um dem Tourismus- und Marketingkonzept 2020-2025 einen verbindlichen Charakter zu geben, wurden für alle Maßnahmen bis zum Jahr 2025 eine Priorität für die Umsetzung, ein Zeitrahmen sowie eine Verantwortlichkeit festgelegt.

Großer Wirtschaftsfaktor

In der Region stehen den 1,39 Millionen Übernachtungen in sämtlichen Betrieben rund 10,1 Millionen Tagesausflüglern gegenüber, so eine Analyse aus dem Jahr 2019. Vom Tourismus profitieren dem Gutachten zufolge das Gastronomie- und Beherbergungswesen mit 148,7 Millionen Euro, der Einzelhandel mit 172,9 Millionen Euro und sonstige Dienstleistungen mit 66,6 Millionen Euro. Während Gäste, die in gewerblichen Betrieben mit mehr als 10 Betten übernachten, pro Tag und pro Person 100,20 Euro ausgeben, sind es bei Gästen in Ferienwohnungen durchschnittlich 75 Euro. Tagesgäste lassen rund 31 Euro pro Aufenthalt in der Region. Insgesamt ergibt sich so ein Bruttoumsatz in Höhe von 388,2 Millionen Euro pro Jahr. Nach dem Corona-bedingten Ausnahmejahr 2020 hoffen die Tourismusverantwortlichen, dass alle Akteure die Krise gut überstehen und sich die Zahlen wieder auf dem hohen Niveau einpendeln werden.

Konkrete Einzelmaßnahmen

In Workshops mit dem Team, den Gesellschaftern und wichtigen Partnern der NeT wurden konkrete Einzelmaßnahmen erarbeitet. Beispiele sind: