"wirkstatt" übernimmt Ausgabe der Hilfsgüter

Nach Mitteilung der Gemeinde Kall lässt, wie in anderen Orten auch, die Nachfrage nach Sachspenden spürbar nach. In Kall würden zudem die Lagerhallen für die bisherige Ausgabe beim Bauhof Kall wieder dringend für ihre ursprünglichen Zwecke benötigt, so dass die Gemeindeverwaltung neue Lösungen gefunden hat.

Ab Samstag, 4. September, übernimmt die »Kaller wirkstatt« die Ausgabe der Hilfsgüter. Mit der Kaller »Tafel« laufen zudem Gespräche über eine weitere Ausgabemöglichkeit. Die Ausgabestellen werden kontinuierlich mit Material aus einem Zwischenlager der Gemeinde versorgt, das sich selbst nicht zur direkten Ausgabe eignet. Hermann-Josef Esser, Bürgermeister der Gemeinde Kall, dankt ausdrücklich Möbel Brucker für die wochenlange Bereitstellung von Räumlichkeiten.

»Das war nicht selbstverständlich«, so Esser. Der Bauhof benötigt die Hallen für die Gerätewartung und Lagerung von eigenen Materialien, um unter anderem dem Gewässerschutz und der Vorbereitung auf den Winterdienst gerecht zu werden. Die Ausgabe der Sachspenden werde durch die neue Ausgabe nicht eingeschränkt. Allerdings weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass die Sachspenden ausschließlich für vom Hochwasser Betroffene aus der Region gedacht sind und appelliert diesbezüglich an die Fairness anderer. Weitere Informationen wird die Gemeinde Kall in Kürze im Internet unter www.kall.de bereitstellen.