Pünktlich zum Sommerfahrplanwechsel am 14. Juni startet das verbesserte Angebot der Linie 808. Die Buslinie wird dann die Wohngebiete Mechernich-Nord, Kommern und Kommern-Süd im Halbstundentakt an Mechernich anbinden. Hierdurch werden die angrenzenden Wohngebiete besser an die Kernstadt angebunden.



Die Linie 808 wird auch weiterhin stündlich von Mechernich bis Euskirchen und zurück fahren. Zukünftig werden jedoch fünf neue Haltestellen in Mechernich-Nord, Kommern-Süd und Kommern angefahren. Ergänzt wird das Linienangebot zudem durch einen Kleinbus. Dieser wird die Linienfahrten zwischen Schaven und Mechernich verdichten, montags bis samstags von 8.05 bis 20.05 Uhr im Halbstundentakt, an Sonn- und Feiertagen von 9.34 bis 19.34 Uhr im Stundentakt. Dabei steuert die »neue« Linie insgesamt 13 neue Haltestellen an.



»Nach Zülpich und Bad Münstereifel haben wir jetzt auch in Mechernich einen Kleinbus im Einsatz. Damit können wir künftig noch besser auf den Bedarf und die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger eingehen«, betont Achim Blindert, zuständiger Geschäftsbereichsleiter der Kreisverwaltung.

Auch RVK-Niederlassungsleiter Paul Floss freut sich über das neue Angebot: »Es ist ein gutes Gefühl, zu sehen, wie wir das ÖPNV-Angebot im Kreis Euskirchen in diesem Jahr verstärken konnten.«

Dies bestätigt auch Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick: »Es ist wichtig, dass die Wohngebiete der Hauptorte Mechernich und Kommern mit den neuen Baugebieten besser über den ÖPNV an den Bahnhof und die Kernstadt angebunden sind. Das stärkt den Einzelhandel vor Ort. Außerdem führt dies zu einem geringeren Pkw-Aufkommen, welches die Umwelt schont.«

Auch auf den Linien 809, 811 und 888 sind auf Grund der Veränderung der Linie 808 Anpassungen erfolgt. Die genauen Änderungen können den Fahrplänen entnommen werden.

Zusätzlich wurde auch der Stadtfahrplan Mechernich aufgelegt. Alle Verbindungen und Fahrpläne der Bahnen, Busse und des TaxiBusPlus-Verkehrs in und um Mechernich sind im neuen Stadtfahrplan Mechernich zusammengefasst. Auch alle wichtigen Ansprechpartner und Telefonnummern sowie Informationen zu Tarifen, Haltestellen etc. sind enthalten. Den Stadtfahrplan gibt die Stadt Mechernich in Zusammenarbeit mit dem Kreis Euskirchen und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) heraus.

Der Stadtfahrplan Mechernich ist ab sofort kostenlos bei der Stadtverwaltung (Bürgerinformation), den städtischen Einrichtungen (z.B. Stadtbücherei), im Bahnhof Mechernich sowie beim Unternehmen Schäfer-Reisen erhältlich. Mini-Fahrpläne zur den Buslinien gibt es im Bus, im Rathaus der Stadt Mechernich oder im Internet unter: www.rvk.de