15 Flugtickets nach Panama

15 Flugtickets mit dem Ziel Panama sind auf die Mechernicher Weltjugendtagsgruppe der GdG St. Barbara ausgestellt. »Die Vorfreude ist riesig groß«, sagen die Jugendlichen um GDG-Leiter Erik Pühringer. Seit knapp zwei Jahren hat sich die Gruppe auf dieses herausragende Ereignis vorbereitet. Das Land Panama ist weltweit bekannt durch den gleichnamigen Kanal. Die Teilnehmer erwartet in dem kleinen Land ein großartiges Festival – mit Papst, einem Kreuzweg durch die Stadt, Konzerte und Workshops.

Finale an der Küste

Zum Finale, dem Abendgebet am Samstagabend und der Abschlussmesse am Sonntag, treffen sich die Teilnehmer an der palmengesäumten Küste, an der alle zwischen Vigil und Abschluss unter freiem Himmel übernachten werden. »Man braucht allein schon einen Tag, um die Menge an Menschen auf das Areal zu bekommen«, erklärt Jugendreferentin Rebekka Narres. Mehr als 500.000 Pilger werden erwartet. Im polnischen Krakau pilgerten sogar 1,5 Millionen Menschen zum Abschlussgottesdienst. »Die Leute liefen 24 Stunden auf den Straßen. Das war ein beeindruckendes Bild«, so Teilnehmer Luis Kampshoff.

Faszination Weltjugendtag

Die Faszination Weltjugendtag lässt die Gruppe rund um Erik Pühringer jedenfalls nicht los. »Köln war 2005 der Startpunkt für uns«, so der Geistliche. Dort habe man zwar nicht selbst, aber als Ausrichter und Gastgeber Luft schnuppern dürfen. Ab dann fuhr man selbst: 2008 Sydney, 2011 Madrid, 2016 Krakau. »Jedes war auf seine Art aufregend«, stellt Pühringer fest. Nur Rio de Janeiro 2013 hatte man ausgelassen. Den Weltjugendtag 2019 hat Papst Franziskus ganz in das Zeichen Marias gestellt: »Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast« (Lk 1,38).

Postkarte gefällig?

Insgesamt reisen rund 50 Jugendliche aus dem Bistum Aachen in das lateinamerikanische Land. »Die Menschen können uns live verfolgen«, so Philip Aretz. Internetseite, Facebook-Profil und Instagram-Account der Mechernicher Weltjugendtagsgruppe wollen sie mit Bildern und Informationen füttern. Um das Vorhaben finanziell stemmen zu können hatte sich die Mechernicher Truppe pfiffiges einfallen lassen. Man kann Postkarten ordern. »Wenn jemand Post aus Panama bekommen möchte, dem schicken wir gegen eine kleine Spende eine.« Bischof Helmut Dieser sei bereits mit zehn Karten dabei. Er lasse sie an katholische Einrichtungen schicken. Ebenso wurde kräftig gebastelt. »Wir haben Grußkarten zu verschiedensten Anlässen gefertigt. Die sind schon gut gekauft worden, wir nehmen aber immer noch gerne Bestellungen an«, so Narres. Im Angebot für Sammler sind auch Handwärmer und Pins mit dem Weltjugendtagslogo.

Der Fahrradmarkt steht wieder an

Bereits am 16./17. März gibt es die nächste Veranstaltung, um die Kasse zu füllen. Dann wird der beliebte Fahrradmarkt mit Kaffee und Kuchen angeboten. Rund 100 Fahrräder dann gebraucht günstig erworben werden. Die Jugendlichen verkaufen die Fahrräder in Kommission. Anmeldung unter Telefon 0176/56986196 oder per Mail unter info@wjt-gruppe.de