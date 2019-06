88-Jähriger stirbt nach Autounfall

Vandalismus auf Gerolsteiner Sportplatz

Gerolstein. Unbekannte haben Scheiben des Umkleidegebäudes auf dem Gerolsteiner Sportsplatz eingeworfen. In der Nacht von Sonntag, 9. Juni, auf Montag, 10. Juni, wurden vier Fensterscheiben des Umkleidegebäudes an der zentralen Sportanlage in Gerolstein eingeworfen. Laut Polizei handelt es sich um mutwillige Zerstörung. Es wurde nicht ins Gebäude…