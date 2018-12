Auf den Spuren der Bergbaugeschichte

Mechernich. Die Silvesterwanderungen durch das ehemalige Bergbaugebiet in Mechernich gehören schon zur Tradition. Vor nunmehr 61 Jahren wurde am Silvestertag der Bleierzbergbau in Mechernich stillgelegt. Im Gedenken an die vergangene Blütejahre des Bergbaus und um die Geschichte der Stadt zu erhalten, veranstaltet das Bergbaumuseum Mechernich am Montag, 31.…

weiterlesen