Ausgesetzt und abgegeben

Mittlerweile habe man die Besitzerin des Hundes in Hamm ausgemacht und Anzeige erstattet. Apollo braucht als neues Zuhause einen ruhigen Haushalt, in dem man sich um ihn kümmert und auch seinen täglichen Auslauf gönnt. »Er leidet im Tierheim doch schon sehr«, so Elke Mutschall.

Nero braucht hundeerfahrene Halter

Anders sieht der Fall bei Nero aus, ein zwischen drei und fünf Jahren alter Korea Jindo Dog. »Er muss in hundeerfahrene Hände, weil er noch nicht viel kennt und bislang wohl keine guten Erfahrungen gemacht hat«, so Mutschall. Nero wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen im Tierheim abgegeben. Angeblich wurde er an den Katzensteinen aufgefunden, tatsächlich aber wollten ihn die bisherigen Halter los werden, weil der Hund angeblich agressiv sei. Tatsächlich sei Nero »ängstlich-agressiv«. Er müsse Vertrauen zum Menschen aufbauen.

Wer den Hunden Apolla und Nero ein neues Zuhause geben möchte, kann sich gerne unter Tel.: 02443/31236; Email: info@tsv-mechernich.de oder www.tierheim-mechernich.de melden.