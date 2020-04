Blumen- und Kleintiermarkt fällt aus

Die Veranstaltung im historischen Ortskern von Kommern, bei der normalerweise zahlreiche Aussteller und Besucher zusammenkommen, wäre in seine 32. Auflage gegangen. Organisatorin Helga Weiermann bemerkte zudem, dass weitere, von ihr organisierte Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Darunter fällt neben dem Kräutertag am Sonntag, 23. August, auch das Kürbis- und Apfelfest am Sonntag, 27. September. Auch die traditionellen Feierlichkeiten zum Vatertag am 21. Mai (Christi Himmelfahrt) rund um die Bürgerhalle werden nicht stattfinden, teilte Kommerns Ortsvorsteher Rolf Jaeck mit. Das vom Vereinskartell veranstaltete Fest mit buntem Programm, Grill und Kuchenbüfett zieht üblicherweise hunderte Besucher an. red/mm/pp/Agentur ProfiPress