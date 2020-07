Chefarzt Dr. Vilmos Nagy nimmt Abschied

Man kann den Worten von Dr. Eugen Lang wohl Glauben schenken. Schließlich kennt er seinen Chef schon einige Jahre und gehört als Oberarzt zu dessen Team. »Er war immer auch mein Mentor«, so Dr. Lang. Auch das dürfte zutreffen. Denn der noch 66-jährige Dr. Vilmos Nagy wird am 1. August das Kreiskrankenhaus Mechernich verlassen und sich neu orientieren - nach nunmehr 18 Jahren als Leiter der Klinik für Urologie. Und er unterstützte auch die Bewerbung von Dr. Eugen Lang, der nun als langjähriger Oberarzt sein Nachfolger werden wird.

Glücksfall

»Die Wahl von Dr. Lang als neuer Chefarzt wurde in großem Einvernehmen getroffen«, sagte Manfred Herrmann, Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH. Bevor er jedoch den neuen Chefarzt vorstellte, nahm er zuerst Abschied von Dr. Vilmos Nagy. »Sie waren ein Glücksfall für das Kreiskrankenhaus Mechernich«, betonte der Geschäftsführer und lobte ebenfalls die kollegiale und sehr freundliche Art, mit welcher der scheidende Chefarzt nicht nur mit seinem Team, sondern vor allen Dingen auch mit den Patienten umgegangen sei.

Die Eifel ist seine Heimat geworden

Dr. Vilmos Nagy gab das Lob gerne zurück. Geboren und aufgewachsen in Budapest kam er in den 80er Jahren nach Deutschland und arbeitete auch dort zunächst in größeren Städten. »Ich bin also eigentlich ein Kind der Großstadt«, schmunzelt Dr. Nagy und berichtet von seinen Bedenken, als es ihn als Nachfolger von Dr. Rudolf Stratmeyer 2002 als Chefarzt der Urologie in die Eifel verschlug. »Ob ich mich auf dem Land wirklich so wohlfühle«, habe er damals gedacht. Die Frage ist längst geklärt. »Ich habe hier meine Heimat gefunden und werde auch im Ruhestand in Mechernich wohnen bleiben«, so Dr. Nagy.

Gut funktionierende Abteilung

Sein 45-jähriger Nachfolger Dr. Eugen Lang stammt aus Kasachstan, wo er aufgewachsen ist und später nach Deutschland kam. Er wurde 2004 zum Facharzt der Urologie und kam schließlich 2013 als Oberarzt ins Kreiskrankenhaus Mechernich. 2018 zog es ihn nach Hamburg, wo er sich in laparoskopischen Eingriffen fortbildete. Nach einer kurzen Station in Oberhausen ist der nun in Mechernich zurück und freut sich auf seine neue Aufgabe. »Die Urologie ist eine sehr gut funktionierende Abteilung, da sollte man nicht zuviel verändern«, lobt Dr. Eugen Lang. Natürlich werde er aber als neuer Chefarzt den ein oder anderen Aspekt mit einbringen. Tatsächlich gebe es im Kreiskrankenhaus - sehe man einmal von einer Nierentransplantation oder eine Geschlechtsangleichung ab - kaum ein Krankheitsbild, das man nicht behandeln könne. Seinen Lebensmittelpunkt hat Dr. Lang mit seiner Frau und den beiden Kindern seit 1997 in Köln.