Leergefegte Straßen und Plätze, Menschen, die sich hinter Masken verschanzen, ganze Landstriche, die unter den Folgen der Seuche in die Knie gehen – wenn Ann-Kathrin Wasle in ihren Roman die Folgen der Pest beschreibt, fühlt man sich als Leser auf beklemmende Weise an die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie erinnert. Tatsächlich zeigt Das Lied des Gaukelspielers, wie nahe unsere scheinbar so aufgeklärte Welt doch ihren Wurzeln früherer Jahrhunderte verhaftet ist.

Spiegel vorgehalten

So wird dem Leser ein unerwarteter Spiegel vorgehalten: Eine Gesellschaft im Spiel zwischen Party-Gängern, die die Seuche nach Möglichkeit zu ignorieren versuchen, und Schwarzsehern, die in der Entwicklung das Wirken einer höheren Macht zu erkennen meinen. Ann-Kathrin Wasle für ihr neues Werk Das Lied des Gaukelspielers nun selbst die Verantwortung – mit allen Chancen und Risiken, die dazu gehören. Gemeinsam mit ihrem Mann Tobias Wasle, der selbst gerade sein zweites Unternehmen gründet, hat sie den Roman im Eigenverlag drucken lassen und kümmert sich persönlich um Marketing und Vertrieb.

Das Lied des Gaukelspielers ist im Dezember 2020 als Hardcover mit Schutzumschlag (ISBN 978-3-949198-00-7) und als E-Book (ISBN 978-3-949198-01-4) erschienen. Weitere Infos unter www.anankesreich.de