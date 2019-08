Mehr als drei Wochen haben Theo Bieger und die Mitarbeiter des Krewelshof Eifel die überlebensgroßen Figuren für Nordrhein-Westfalens größte Kürbisschau in Handarbeit mit 100.000 Kürbissen bestückt und dekoriert. Getreu dem diesjährigen Motto »Kürbis beflügelt - die Eifel hebt ab!« warten ab Sonntag, 1. September, Adler, Ikarus, Doppeldecker-Flugzeug und weitere tolle Kürbisfiguren auf die Besucher.

Zwölf beeindruckende Figuren

»Mit Nordrhein-Westfalens größter Kürbisschau haben wir vor acht Jahren an unserem Standort in Lohmar begonnen und ziehen damit seit vier Jahren auf dem Krewelshof Eifel zahlreiche Besucher in diese schöne Eifelregion«, so Theo Bieger. Am Standort in Obergartzem habe man ausreichen Platz zur Verfügung, um solche Großerveranstaltungen durchzuführen, so Bieger. »Wir haben ein Jahr mit Höhen und Tiefen hinter uns. Trockenheit und Hitze haben den Reifezeitpunkt nochmal nach hinten verschoben«, erklärt Theo Biegel. Umso mehr freue man sich über die Dimensionen der Ausstellung. »Die diesjährige Kürbisausstellung ist mit zwölf beeindruckenden Figuren die bisher größte Schau für den Krewelshof«, betont der Diplom-Agraringenieur und Krewelshof-Inhaber.

Vermitteln, wo das Essen herkommt

»Nur wenige Menschen haben heute noch direkten Kontakt zur Landwirtschaft. Betriebe wie der Krewelshof haben die Aufgabe jungen Menschen zu vermitteln, wo ihre Essen herkommt«, lobt Dr. Hans-Peter Schick, Bürgermeister der Stadt Mechernich den Stellenwert der Ausstellung.

Eröffnet wird die Kürbisschau am Sonntag, 1. September (9 bis 18 Uhr). Auf die Besucher wartet ein tolles Familienprogramm mit Kinderschminken, Live Musik, Bogenschießen und mehr. Dazu gibt's natürlich Leckereien rund um den Kürbis. Die Kürbisschau ist bis zum 3. November täglich ab 9 Uhr geöffnet. Kinder bis einen Meter größe haben freien Eintritt- Besucher ab einem Meter zahlen fünf Euro pro Person (Familienkarte: 13 Euro).

Kürbisregatta

Ein Highlight der Kürbisschau ist die spannende Kürbis-Regatta am Donnerstag, 3. Oktober. Extremsportler Joey Kelly wird als Moderator um 10 Uhr das Rudertraining begleiten, bevor um 12 Uhr der Startschuss für das Kürbisboot-Rennen auf dem Krewelshofer See fällt. Anmledung per Mail an event@krewelshof.de oder unter www.krewelshof.de