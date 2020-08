Eifel-Therme macht wieder auf

„Weitere Undichtigkeiten, die wir nach den Reparaturarbeiten vor und während der Sommerferien noch vermutet hatten, entpuppten sich gottlob als nicht gravierend und schnell zu beheben“, so Mechernichs Erster Beigeordneter Thomas Hambach, der Geschäftsführer der Eifel-Therme-Zikkurat-GmbH. Das von dem Unternehmer Johann Josef Wolf 2004 errichtete Spaß- und Freizeitbad gehört der Firma Custodis und wurde von dieser an die in städtischer Trägerschaft befindliche GmbH vermietet und von ihr betrieben.

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 15 und von 16 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 15 und von 16 bis 21 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 15 und 16 bis 20 Uhr. Montags bis freitags gibt es außerdem Frühschwimmen von 6.45 bis 7.45 Uhr. Die Saunalandschaft ist montags bis donnerstags von 10 bis 16 und von 17 bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 10 bis 16 und von 17 bis 23 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 16 und 17 bis 21 Uhr.

Jana Schmitz vom Projektmanagement der Agentur Lemm für die Eifel-Therme schreibt: „Damit Sie trotz der aktuellen Situation einen entspannten Aufenthalt bei uns genießen können, müssen Sie vor Ihrem Besuch auf jeden Fall einen Termin unter www.eifel-therme-zikkurat.de reservieren.“ Nur so könne sichergestellt werden, dass die maximale Besucheranzahl von 110 Personen im Bad und 100 Personen in der Sauna nicht überschritten wird und alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Schmitz: „Bei der Reservierung haben Sie immer die Auswahl zwischen zwei Zeitabschnitten, in denen Sie die Eifel-Therme besuchen können.“ red/pp/Agentur ProfiPress