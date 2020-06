Eifeler Oldie Nacht geht online

Rainer Peters lebt mit seiner Familie in Mechernich und ist leidenschaftlicher Musiker. Er spielte in der Bigband der Bundeswehr und war Bassist der legendären Band »RoxxBusters«, die nicht nur bei der Eifeler Oldienacht so manch denkwürdigen Auftritt in der Region hatte.

Momentan gehört er zu den vier Musikern, die das Erbe der legendären »RoxxBusters« in neuer Besetzung unter dem Namen »ROCK’S FINEST« fortführen. Mit dieser Band wäre er auch am Freitag, 19. Juni, bei der Eifeler Oldie Nacht im Park der Burg Dalbenden in Urft zu Gast gewesen. Leider musste diese kulturelle Großveranstaltung zugunsten der Hilfsgruppe Eifel wegen der Corona-Pandemie angesagt werden. Die Benefizveranstaltung soll nun mit den gleichen Bands - also auch dem Topact »The Sweet« und »ROCK’S FINEST« - am 18. Juni 2021 an gleicher Stelle stattfinden.

Doch so lange wollte Rainer Peters und seine Truppe nicht warten. »Da fehlt doch was«, sagt er. Und das meint er nicht nur hinsichtlich der Musik. Denn tatsächlich ist die Eifeler Oldie Nacht mit den vielen Bands und der stundenlangen Live-Musik ein kultureller Höhepunkt im Jahresverlauf.

»Jetzt spielen wir online und jeder, der will, kann streamen und mit dabei sein«, erläutert Rainer Peters sein Projekt, das er mit der großzügigen Unterstützung von TRIACS Veranstaltungstechnik umsetzen wird.

Los geht die Party ebenfalls am Freitag, 19. Juni, ab 20 Uhr. »Dann werden wir«, so laut Rainer Peters der Plan, »unser breitgefächertes Programm spielen, das aus den Hymnen von Bands wie Queen, Led Zeppelin, Bon Jovi, Foreigner, Deep Purple, U2, Aerosmith, Toto, Pink Floyd und vielen mehr besteht.« Insgesamt wird es bei der Veranstaltung, die von Hacky Heinen von Radio 700 moderiert wird, drei Musikblöcke geben.

Wichtige Einnahmequelle fällt für Hilfsgruppe weg

»Dazwischen«, verrät Rainer Peters, »gibt es ein Interview mit Willi Greuel von der Hilfsgruppe Eifel, der wir mit dieser Aktion helfen wollen.« Willi Greuel ist von der Aktion einfach hin und weg. »Eine ganz tolle Idee, richtig prima«, freut er sich darüber, dass die Eifeler Oldie Nacht dank Rainer Peters und der Band »ROCK’S FINEST« doch noch stattfinden wird - wenn auch in ganz anderem Rahmen als eigentlich geplant.

»Es ist ganz wichtig, dass wir durch so eine tolle Aktion im Gespräch bleiben«, sagt Willi Greuel. Denn durch die Corona-Pandemie gehe auch für die Hilfsgruppe Eifel das Spendenaufkommen gegen Null zurück. Gerade die Eifeler Oldie Nacht fehle nicht nur als eine der größten Einnahmequellen, sondern auch als wichtige Kulturveranstaltung in der Region.

Ach ja - bei der Eifel Oldie Nacht online kann man auf diesen Kanälen live dabei sein und abrocken - am Freitag, 19. Juni, ab 20 Uhr!



www.hilfsgruppe-eifel.de

www.radio700.eu

www.rocksfinest.de