Goofy sucht neues Zuhause

Bienenkunde und leckerer Honig

Wittlich. Goldgelber Honig, Met und sogar ein Bienenkorb präsentieren sich neben vielen Informationstafeln in der Wittlicher Altstadt – genauer gesagt in der Burgstraße 32. Hier hat für vier Wochen, vom 15. August bis 15. September, der Pop-Up-Store des Bienenzuchtvereins Wittlich und Umgebung im Rahmen von Alwin – »Aktives Leerstandsmanagement in Wittlich« – eröffnet. Und der rentiert sich gleich doppelt, so hoffen zumindest Stadt und erster Vereinsvorsitzende Ulrich Gerster.

