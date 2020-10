„Greesberger“ Kommern sagen Session ab

Von der Absage in Kommern betroffen sind demnach die Proklamationssitzung (November) sowie die Mundartmesse, Hofburgeröffnung und die nach 20 Jahren wieder geplante Herrensitzung (alle im Januar 2021) als auch die Ü30-Party und nicht zuletzt der Rosenmontagszug mit anschließender After-Zoch-Party (alle im Februar 2021). „Die bisher erworbenen Eintrittskarten für die Herrensitzung behalten ihre Gültigkeit für die nächste, die bereits für den 15. Januar 2022 geplant ist“, so Schmitz. „Wer das nicht möchte, muss sie beim zweiten Vorsitzenden Björn Schäfer zurückgeben und erhält den Eintrittspreis zurück.“ Stattfinden soll nach bisheriger Planung aber die für den 14. November geplante Mitglieder-Versammlung – dann allerdings in der Bürgerhalle und unter strengen Hygienemaßnahmen. „Die Greesberger wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern alles Gute in der momentan schwierigen Zeit und freuen sich jetzt schon auf eine tolle Session 2021/22“, sagt Schmitz.

Auch „Jeck sin, lache, Musik mache“ fällt aus

Sonst spielen hochkarätige kölsche Bands bei „Jeck sin, lache, Musik mache“ in der Mechernicher Dreifachturnhalle zum Auftakt der Karnevalssession und zur Freude der Jecken. Auch bei der 24. Auflage 2020 sollte es so sein - bis Corona den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machte. Das karnevalistische Mega-Event in der Mechernicher Dreifachturnhalle ist abgesagt. Man hoffe, kommendes Jahr wieder durchstarten zu können. Am Programm arbeite man schon. red/pp/Agentur ProfiPress