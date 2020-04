Hasen sollen Mut machen

»Viele Menschen in Krankenhäusern oder Seniorenheimen sind im Moment eher einsam und alleine, weil sie aufgrund der Gefahr, am Corona-Virus zu erkranken, keinen Besuch bekommen dürfen«, schreibt Tanja Feuser, stellvertretende Schulleiterin und Initiatorin der Aktion, an die Kinder: »Um ihnen Mut zu machen, wäre es toll, wenn Du einen – oder gerne auch mehrere ‚Mutmachhasen‘ basteln würdest.«

Bastelvorlage im Briefkasten

Mit dem Schreiben landet auch gleich eine Bastelvorlage im Briefkasten der Familien. Der »Hase« hält ein kleines Herz für den Empfänger im Arm. Dann darf noch ein kleiner Gruß verewigt werden. Geschickt werden dürfen die fertigen Hasen dann an die KGS Kommern, Andersenweg 1, 53894 Mechernich. Das ist allerdings »nur« ein Zwischenaufenthalt, wie Feuser erklärt: »Die selbstgebastelten Mutmachhasen versenden wir dann an Seniorenheime und Krankenhäuser. Sicher werden sich ganz viele alte und kranke Menschen riesig über ihn freuen.« Bestellungen für über 200 Stück sind schon bei ihr eingegangen, berichtet Feuser. Auch das Kreuser-Stift in Mechernich, die Geriatrie des Kreiskrankenhauses Mechernich, Seniorenheime in Bad Münstereifel und Altenahr haben sich bereits gemeldet und verteilen die ersten Mutmachhasen.

Weitere Infos

Und es darf weitere Kreise ziehen: »Wir würden uns riesig freuen, wenn fleißig weiter gebastelt wird und wir viele Hasen verteilen dürfen«, so Initiatorin. (red/pp/Agentur ProfiPress)

Die Bastelvorlage und weitere Infos gibt es unter: www.kgs-kommern.de