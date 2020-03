Immer mehr Absagen wegen Corona-Virus

Absage des DAV in Steinfeld

Auch die Veranstaltung vom Deutschen Alpenverein Sektion Eifel mit Ralf Gantzhorn in Steinfeld, die am heutigen Freitag, 13. März stattfinden sollte, wird aufgrund des Corona-Virus abgesagt. "Gekaufte Karten können bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden", so Ramona Schütten vom DAV.

Kein Theater in Hellenthal

"Leider haben wir uns entschlossen, das Theaterwochenende nicht durch zu führen. Covid- 19 ist ein zu großer Gegner", teilt Andrea Mirbach von den Theaterfreunden Hellenthal mit. Der wollte am 21. und 22. März das Stück "Modenschau im Ochsenstall" im Grenzlandtheater aufführen. Jetzt werden die Aufführungen bis auf weiteres verschoben.

Kein Konzert der Bergmusikanten

Auch die Bergmusikanten Ettelscheid haben sich aufgrund der Coronakrise dazu entschlossen, das Kirchenkonzert, das am 29. März in der Schlosskirche Schleiden stattfinden sollte, nicht durchzuführen. Ein neuer Termin werde in den nächsten Wochen - nach der Corona-Epidemie - bekannt gegeben.

"Gemeinsam werden wir dieses Virus überstehen"

„Leider beherrscht das Corona-Virus immer mehr das tägliche Leben“, schreibt der Mechernicher Bürgermeister zur Absage des Jahresempfangs. „Auch die Stadt Mechernich kann sich dem nicht entziehen. Auf Empfhelung des Kreisgesundheitsamtes sind wir leider angehalten, den Jahresempfang abzusagen. Die Ausrichtung stellt nach Überzeugung der Kreisärzte ein zu hohes Risiko dar. Einen Nachholtermin wird es nicht geben. Wir bedauern diesen Schritt und bitten um Ihr Verständnis.“ „Bleiben wir gleichwohl optimistisch“, schließt Dr. Hans-Peter Schick und zitiert den Wissenschafts-Journalisten Ranga Yogeshwar, der am Donnerstag in einem Rundfunkinterview gesagt hatte: „Gemeinsam werden wir dieses Virus überstehen!“