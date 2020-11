Kinder schmÃ¼cken Mechernich

Order Today any paper! At Essay typer Critical Thinking Book 1 Simply fill in the order form with all the required information Mechernich schmückt sich in der Vorweihnachtszeit mit ganz besonders liebevoll gestalteten Weihnachtsbäumen. Elf Bäume sind in der Stadt verteilt, die gerade in diesen Zeiten ganz besonders strahlen. Den Grund dafür verrät Margret Eich, Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins Mechernich aktiv: "Wir haben fünf Kindergärten angesprochen, die spontan zugesagt haben, den Weihnachtsschmuck für diese Bäume zu basteln." So rückte etwa die AWO-Kita Nyonsplatz mit 17 Kindern an, die mit Feuereifer Bäume in der Bahnstraße festlich schmückten und bereits viel Freude verbreiteten.

Passanten freuten sich

"Das sieht aber toll aus", freute sich nicht nur die Postbotin, sondern auch viele Passanten über die Aktion. Ebenfalls eifrig Baumschmuck gebastelt haben der Kindergarten »Pusteblume« Mechernich-Nord, die AWO Kindertagesstätte und Familienzentrum »Regenbogen«, die AWO Kindertagesstätte »Kunterbunt« aus Roggendorf sowie die Kita »Seilbahn-Kids« aus Bergheim.

Schilder

Laut Margret Eich werden an den Bäumen auch Schildchen angebracht, auf denen stehen wird, welcher Kindergarten welchen Baum geschmückt hat. "Somit können die Kinder Oma, Opas, Mütter oder Väter zu den Bäumen führen und zeigen, wie toll sie gebastelt und geschmückt haben", schmunzelt Margret Eich. Nun hofft nicht nur sie, dass der Baumschmuck, den die Kinder mit viel Liebe gebastelt haben, bis ins neue Jahr hinein die Menschen erfreuen wird. Ein bißchen Spaß müsse gerade in der Zeit vor Weihnachten doch sein ...