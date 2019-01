Kripo fahndet nach Dieb

Aufgrund von Überwachungsvideos eines EURONICS Marktes in Waldbröl vom gleichen Tag und vom 17. August 2018 in Attendorn konnte festgestellt werden, dass der gleiche unbekannte Täter mit gleicher Kleidung zusammen mit je einem weiteren unbekannten männlichen Täter arbeitsteilig ebenfalls hochwertige Laptops/Notebooks entwendete. Zu weiteren Taten kam es bereits am 22. Mai 2018 in einem BERLET Markt in Dortmund sowie zu einem Versuch am 22. Mai 2018 in einem BERLET Markt in Soest, wo der betreffende Täter ebenfalls beteiligt war.