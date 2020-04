Mechernicher Brunnenfest auf 2021 verschoben

„Es passt einfach nicht in die Zeit. Jetzt ein großes Fest zu feiern, wo so viele Aussteller und Besucher zusammenkommen, ist leider zu gefährlich. Gesundheit ist das ‚A und O‘ und hat absoluten Vorrang“, bedauert Heinz Schmitz die Absage. Der rührige und nimmermüde Organisator kann dem ganzen Umstand aber auch etwas Positives abgewinnen: „Wir schieben das Fest eins zu eins auf 2021.“ Der Termin ist auch schon eingetragen. Das Fest soll am 22. August steigen.

Bereits viel vorbereitet

Die Absage treffe hart, weil in den vergangenen Monaten schon allerhand vorbereitet worden sei, so Schmitz: „Wir sind aber glücklicherweise nach den ersten Corona-Wochen schon etwas vorsichtiger in der Planung gewesen. “ Aber natürlich wurden bereits Verträge geschlossen. Schmitz hofft deshalb „auf Verständnis der Vertragspartner“. Tröstlich sei, dass man mit der Absage einer Veranstaltung ja nicht allein sei, es betreffe Organisatoren in Deutschland und der ganzen Welt. „Sogar die Olympischen Spiele und das Oktoberfest sind abgesagt worden“, so Schmitz. Das tröste natürlich ein bisschen.

Wie Schmitz ebenso mitteilte, werde der geplante „Oldtimer-Corso“ am 30. Mai keinen Stopp in Mechernich einlegen, weil die „Adenau Classics“ ebenfalls verschoben worden sind. Mit Pfingstsamstag 2021 wurde auch da bereits ein neues Datum gefunden. Eins steht aber für den Mechernicher Organisator unumstößlich fest: Das Brunnenfest-Jubiläum lasse man auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen. „Wir feiern das Jubiläum nächstes Jahr einfach inoffiziell. Und dafür umso kräftiger“, verspricht Schmitz mit einem versöhnlichen Augenzwinkern. red/pp/Agentur ProfiPress