Mit der Verlängerung des Corona-Lockdowns bleibt auch die Mechernicher Stadtbücherei bis zum 31. Januar geschlossen. Das Team um Dorothea Hamacher und Elisabeth Gehrmann bietet stattdessen aber die Bücherei „to go" an, damit Medien dennoch ausgeliehen werden können. „Der Abholservice kann ab sofort genutzt werden", so Hamacher.

Leser mit gültigem Ausweis können die gewünschten Bücher, CDs, Zeitschriften entweder per Mail bestellen sowie über das Lesekonto (Findus) oder telefonisch unter 02443/494360. Bei der Bestellung, maximal zehn Medien, sollten Name und Leseausweisnummer angegeben werden.

Erreichbar ist die Bücherei jeweils montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr. Die Vorbestellungen können bereits am darauffolgenden Öffnungstag während der genannten Zeiten abgeholt werden. „Bei Bilderbüchern packen wir gerne nach Wunsch eine entsprechende Anzahl zusammen, leider können wir dabei aber keine bestimmten Titel raussuchen“, erläutert Hamacher.

Insgesamt können Bücherei-Besucher vor Ort aus über 18.000 Medien aussuchen, darunter Bestseller, unterhaltsame Hörbücher oder DVD-Filme. Im Verbund mit der „Onleihe Erft“ werden auf der Webseite www.onleihe-erft.de über 35.000 Artikel angeboten.

Ausleihe und Rückgabe erfolgen am Fenster an der Rückseite der Stadtbücherei – dabei gilt Maskenpflicht. Ein Zutritt in die Bücherei ist aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung nicht möglich. Um Kontaktzeiten auf das Minimum zu reduzieren, können vor Ort keine weiteren Vorbestellungen oder Änderungswünsche berücksichtigt werden.

