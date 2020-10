Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Ortarbeitskreises Natur- und Umweltschutz Mechernicher Naturschutzverbände behüten und pflegen seit 1997 diesen Naturschatz, weil man bereits damals erkannt hat, wie wertvoll das Gelände für den Arten- und Individuenerhalt ist.

Das strukturreiche Gelände wurde seinerzeit ausdrücklich nicht eingeebnet sondern die Vielzahl an Abbruchkanten, Kleingewässer und Erosionsschluchten wurden belassen. Weil von diesen Gefahr für Leib und Leben für Mensch und Nutztier ausgeht, wurde es vollständig mit einem Zaun umgeben und so gesichert. Zusätzlich wurden zahlreiche dornige Gehölze an den Rändern angepflanzt und Hinweisschilder aufgestellt. Mittlerweile hat sich bis auf wenige Bereiche eine dichte dornige Abwehr Hecke gebildet.

»Leider«, so Franz-Josef Henkenmeier, 1. Vorsitzender des Ortsarbeitskreises, »kommt es aber auch immer wieder vor, das Menschen sich dennoch Zutritt verschaffen, indem sie den Zaun an den zugängigen Bereichen zerschneiden. Dieses unsinnige Vorgehen schafft neue, weitere Gefahrenmomente.«

Diese Menschen gefährdeten sich selbst, weil sie selbst an den Geländekanten abstürzen oder in den Erosionsrinnen und Steilwänden durch herabstürzendes Material verschüttet werden können.





Gefahr für Kinder und Jugendliche

Weiterhin schafften sie eine Möglichkeit, dass Kinder und Heranwachsende das Gelände unbeaufsichtigt betreten und ebenfalls abstürzen oder verschüttet werden können. Erst vor wenigen Jahren habe sich eine Gruppe Jugendlicher in einer tiefen Erosionsschlucht einen Unterstand gebaut. Wenige Tage später brach eine Steilwand ein und hunderte Tonnen an ehemaligem Abraum stürzten auf das Lager.

»Wären zu diesem Zeitpunkt Menschen drin gewesen«, so Franz-Josef Henkenmeier, »hätte es Tage gedauert, ihre verschütteten Körper zu bergen. Wobei ein Einsatz von schwerem Gerät aufgrund der geologischen Verhältnisse dort unmöglich ist.«

Weitere Gefahren gingen von den beiden Großgewässern aus. Das Wasser sei trübe, mehrere Meter tief und besitze nur eine Sichttiefe von wenigen Zentimetern. Hinweisschilder wiesen auf die Gefahr des Ertrinkens beim Baden und auf das Einbrechen bei Eislage hin. Dennoch finde man Fußspuren, die besonders an heißen oder an Frosttagen bis ins Wasser oder auf das Eis führten.

Tierische Mitarbeiter

Seit zwei Jahren unterstützen zudem tierische Mitarbeiter die Arbeit der Naturschützer mit ihrer Verbisstätigkeit. Vierhornschafe und Esel seien robust, genügsam und verbeißen harte Gräser und auch aufkommende Laubgehölze. Damit sie das Gelände nicht verlassen können, gibt es einen Zaun. Der sei jedoch erst vor kurzem zerschnitten worden. Folge: Teile der Eselherde fanden die Lücke und büchsten aus.

Sie überquerten befahrene Straßen und die Eigentümer fanden sie schließlich in der Schavener Heide. Nur dem Zufall oder glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei.

Inzwischen sei der Zaun wieder repariert und der Eselherde gehe es gut.