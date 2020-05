Nur Hergarten liegt noch über dem Grenzwert

„Von den betroffenen 15 Orten liegen wir bei 14 unter den gültigen Grenzwerten im Verteilernetz des Trinkwassers. In Hergarten haben wir allerdings den Wert dort immer noch geringfügig überschritten. Wir arbeiten daran, auch dort zügig wieder im Normbereich zu sein“, so Mario Dittmann, Betriebsleiter der Stadtwerke Mechernich. In dem Hergartener Trinkwassernetz waren auch bei den neuen Proben 0,011 mg/Liter und damit leicht erhöhte Werte für Blei gemessen worden. Der zulässige Grenzwert für Kinder liegt bei 0,01 mg/Liter. Für Erwachsene gilt grundsätzlich ein Wert von 0,08 mg/Liter, also deutlich über den gemessenen Werten.

Umstellung der Filter

„Die Umstellung der Filter in der Wasseraufbereitungsanlage in Düttling zeigt schon Wirkung“, so Dittmann. In dem Trinkwasser dieser Anlage komme von Natur aus Blei vor, deshalb müsse es gefiltert werden. Das Wasser sei ein Naturprodukt und auf Grund der Geologie, Wasserchemie und anderer Faktoren ändere es sich stetig.

Weiterhin kein Trinkwasser für Kinder unter zwei Jahren

Mario Dittmann weist nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt darauf hin, dass Kinder unter zwei Jahren in den betroffenen Ortschaften weiterhin kein Leitungswasser zum Trinken erhalten sollten. „Vorsorglich für die kommenden 14 Tage“, so Dittmann. In dieser Zeit werde das Trinkwasser in kurzen Abständen eng überprüft. Auch für die Zubereitung von Kleinkindernahrung sollte noch kein Wasser aus der Leitung benutzt werden. Stattdessen sollte bis auf weiteres handelsübliches Mineralwasser aus Flaschen verwendet werden. Ein Abkochen des Leitungswassers sei nicht ausreichend. Das gilt für Hergarten aber auch weiterhin für Düttling im Stadtgebiet Heimbach sowie im Stadtgebiet Mechernich in den Orten Bergbuir, Bescheid, Bleibuir, Berg, Eicks, Floisdorf, Glehn, Hostel, Lückerath, Schützendorf, Voißel, Wielspütz und Gewerbegebiet Strempter Heide.