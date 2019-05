Probe »medden en dr Eifel«

Von den Proben hatten auch die Nachbarn des »Eifeltroubadours« Günter Hochgürtel etwas, in dessen Garten die drei Musiker in die Saiten griffen. Günter Hochgürtel, Stephan Brings und Rainer Peters hatten sich spontan entschlossen, bei »Rock am Rathaus« in Mechernich am Samstag, 25. Mai, ab 17.15 Uhr als »Opener« aufzutreten.

Stephan Brings, der bereits im Vorjahr allein als Opener spielte, ist begeistert von der Atmosphäre rund um das Mechernicher Rathaus und unterstützt das Event gerne: „Weil ich die Idee und die Bands gut finde und weil ich weiß, dass ihr das gemeinsam für den Ort macht. Ich find das bewundernswert.“ Spontan holte er den Eifel-Troubadour und Frontmann von Wibbelstetz, Günter Hochgürtel, sowie Rainer Peters, Musiker bei der BigBand der Bundeswehr und Roxxbusters, mit ins Boot.

Wer bei den Proben dabei war, der weiß: Vorbeikommen, zuhören und mitsingen. Denn nach dem "Einstand" der drei Musiker warten sechs Stunden Musik mit den Bands Roxxbusters, Die Toten Ärzte und der CCR-Band »SISSI-A Creedence Revived« auf die Besucher. Der Eintritt für »Rock am Rathaus« beträgt 18 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Abendkasse.

Karten sind erhältlich bei den bekannten Vorverkaufsstellen und www.ticket-regional.de