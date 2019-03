Raffaele Manganiello ist Nachwuchssommelier 2019

„Ein verdienter Sieg“, urteilte die Jury, die Raffaele Manganiello zum Nachwuchssommelier 2019 kürte. Er überzeugte aufgrund seines profunden Fachwissens sowohl im schriftlichen wie im praktischen Teil des Wettbewerbs und mit seinem souveränen Auftreten.

Eloquenz und Charme

Dabei kam ihm sowohl seine Berufsausbildung bei Wein Wolf als auch seine Erfahrung im Weinhandel, etwa bei Weinimport Manganiello für italienische Spitzenweine und bei seinem aktuellen Arbeitgeber, Chile Wein Import, zugute. Raffaele Manganiello zeigte Eloquenz, Charme und Wissen beim Service am Gast. Seine Freude am Beruf zeigte sich in allen Facetten, war deutlich spürbar und begeisterte die Jury.

Die Prüfung

Die finale Prüfung begann mit einer fehlerhaften Weinkarte, bei der vom einfachen Tippfehler über falsche Anbaugebiete und Qualitätsstufen die Fehler zu benennen und zu korrigieren waren. Es folgte eine Blindverkostung von fünf Weinen, bei denen Eigenschaften wie Aussehen, Geruch, Geschmack, Rückschluss auf Wein-Art, Qualität, Rebsorte und Anbaugebiet definiert werden mussten. Im zweiten Teil der sensorischen Prüfung waren vier Spirituosen in schwarzen Gläsern zu bestimmen. Die nächste Aufgabe bestand aus einem visuellen Test, bei dem anhand der gezeigten Bilder geprüft wurde, wie gut sich der Sommelier in der Weinwelt bzw. mit Weinregionen und Persönlichkeiten der Weinbranche auskennt.

Service am Gast

Höhepunkt der praktischen Prüfung war der klassische Service am Gast: In diesem Jahr sollte eine hochwertige Alternative zu Champagner empfohlen werden. Beim Service eines Trentodoc – eines italienischen Spitzenschaumweins - mussten Fragen nach den Unter-schieden in Herstellungsmethode, Rebsorten und Geschmack in Abgrenzung zu einem Champagner beantwortet werden. Die richtigen Antworten auf die Fragen des Jurypaares, das als Gäste fungierte, sowie der korrekte Service des Schaumweines mit Öffnen der Flasche, geschickter Handhabung und Service am Gast, waren als Aufgabe zu bewältigen.

Der Wettbewerb wird jährlich ausgeschrieben vom Magazin Meiningers Sommelier und der Sommelier-Union Deutschland in Kooperation mit der Hotelfachschule Heidelberg, der Deutschen Wein- und Sommelier-schule in Koblenz/Hamburg, der IHK München sowie dem International Wine Institute Bad Neuenahr-Ahrweiler.