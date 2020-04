Rathaus Mechernich öffnet wieder

„Allerdings sollte man sich vorher bei der betreffenden Stelle oder dem gewünschten Gesprächspartner telefonisch einen Termin geben lassen“, sagt Manuela Holtmeier, Teamleiterin Bürger & Politik.

„Aus Höflichkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme sollten beide Seiten beim Termin Mundschutz tragen, zumal auch in Nordrhein-Westfalen ab dem 27. April eine Maskenpflicht beim ÖPNV und beim Einkaufen besteht“, wünscht sich Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick. In dringenden Fällen werde die Stadt auch bei nicht angemeldeten Ersuchen helfen. Dezernent Ralf Claßen weist darauf hin, dass ausreichend Handdesinfektionsspender aufgestellt und Einbahn-Führungen durch die Verwaltungsflure ausgewiesen sind, sodass allen Schutz- und Hygienevorschriften genüge getan wird.

Die Hauptkundenschalter wie Bürgerservice und Einlasszone ins Rathaus sind mit Plexiglasscheiben gegen Tröpfchen-Übertragung geschützt worden. Der Kämmerer und Dezernent mit Personalverantwortung dankte ausdrücklich der Personalratsvorsitzenden Sabine Floß für die Bereitschaft und das Engagement der Belegschaft während der andauernden Corona-Krise. Claßen: „Personalrat und Belegschaft ziehen ganz hervorragend bei allen Maßnahmen mit!“

Moderne Kommunikationsformen auch nach Corona

In Mechernich kann man sich ebenfalls auf der Webseite unter www.mechernich.de die entsprechende Mailadresse und Telefonnummer des Wunschgesprächspartners raussuchen für die Terminvereinbarung. Man kann aber auch über die Zentrale anrufen (02443) 490 oder sich in allen Serviceangelegenheiten an das Bürgerbüro wenden unter Tel. (02443) 49 44 44.

Nach Überzeugung von Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick werden moderne Kommunikationsverfahren wie Mails, Internet und Videokonferenzen zur Abwicklung von Amtsgeschäften auch nach der Corona-Krise vermehrt genutzt werden. Zumal Konferenzschaltungen mit Blickkontakt auch nicht wesentlich unpersönlicher seien als Runden mit körperlicher Präsenz.

Vielleicht lasse sich so in Zukunft nicht nur Ansteckungsgefahr minimieren, sondern auch Zeit und finanzieller Aufwand sparen, wenn man nicht alle Gespräche in Ministerien, beim Kreis, beim Regierungspräsidenten oder in Planungsbüros und Kanzleien persönlich führen müsse. „Gespräche von Angesicht zu Angesicht sind aber nicht in allen Fällen ersetzbar“, so Dr. Hans-Peter Schick: „Deshalb werden wir auch in Zukunft als Menschen in vitalen sozialen Strukturen leben – und das ist auch gut so!“ red/pp/Agentur ProfiPress