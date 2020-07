Sieben weitere Corona-Fälle

Erst letzte Woche war dort der erste Covid-19-Fall durch Tests bestätigt worden, einen Tag später stieg die Zahl der positiv auf Covid-19 untersuchten Menschen auf 28. Nun sind insgesamt 35 Fälle zu verzeichnen, die in der Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne stehen.

In häuslicher Absonderung

„Sechs der neuen Corona-Fälle waren bereits seit vergangener Woche in häuslicher Absonderung, also in einem separaten Bereich der Flüchtlingsunterkunft, weil ein Mitglied der Familie bereits positiv getestet worden war“, so Silvia Jambor, Teamleiterin des Ordnungsamtes. Die siebte Person, eine Einzelperson, wurde ebenfalls in einem abgetrennten Bereich des Hauses untergebracht.

Dritter Nachtest

Kommende Woche soll erneut ein dritter Nachtest in der Flüchtlings-Unterkunft vorgenommen werden. Unter den Erstinfizierten der vergangenen Woche befanden sich auch vier Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft. Sie hatten an einer Ferienmaßnahme der Evangelischen Kirchengemeinde Roggendorf teilgenommen. Deren Kinder und Betreuer wurden zwischenzeitlich unter Quarantäne gestellt. Zwei der vier Flüchtlingskinder hatten auch die Mechernicher AWO-Kita „Regenbogen“ besucht. Auch dort sind betroffene Mitarbeiter und Kinder bereits in Quarantäne. „Ein Teil davon wurde bereits in den vergangenen Tagen getestet. Bisher haben wir dort keine positiven Befunde“, erklärt Jambor. red/pp/Agentur ProfiPress