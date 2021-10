Weiter geht‘s mit #WirInMechernich

Über 200 Vereine in Mechernich stehen für Tradition, Brauchtum, Geschichte und Moderne, für Gemeinschaft und Gemeinsinn, sie prägen die Region enorm und den so schönen Zusammenhalt von Alt und Jung. Die Vereine machen das Leben im Ländlichen besonders.

Die Kamera richtete sich etwa auf elf Fußballfreunde und auf einen einzigartigen Hufeisenzielwerfen-Wettbewerb, auf Menschen die in Dorfgemeinschaften anpacken, und sich für andere einsetzen. Szenen aus heiligen Hallen werden ebenso gezeigt wie die aktive junge Kirche, fahnenschwenkende Junggesellen sowie »Freaks on tour« mit ihren Mofas wie auch Musik- und Wanderfans.

Am besten einfach anklicken auf dem Youtube-Kanal der Stadt. Bislang sind dort unter dem Hashtag »#WirInMechernich« drei Filme Alltagshelden, Heimatgefühle und Solidarität veröffentlicht. Nun kommt das Vereinsvideo hinzu und weitere werden folgen…