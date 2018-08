Brücke wird abgerissen

Diese Brücke ist stark geschädigt. In den vergangenen Jahren durfte sie nur noch von Fahrzeugen mit einem Maximalgewicht von 12 Tonnen befahren werden. Da eine Reparatur der Brücke unwirtschaftlich ist, wird ein Neubau erforderlich. Das neue Brückenbauwerk wird an gleicher Stelle in die bestehende Fahrbahntrasse eingepasst. Während der Bauzeit wird die Kreisstraße 39 zwischen Schönau und Holzmühlheim vom 27. August 2018 bis 31. März 2019 komplett gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie verläuft in beide Richtungen über die L 165 und L 194. Für Anlieger ist eine Befahrung der gesperrten Straße bis vor den unmittelbaren Baustellenbereich möglich.

Vollsperrung L 167

Voll gesperrt hat die Straßen.NRW Regionalniederlassung Ville-Eifel auch die L 167 im Bereich zwischen der Einmündung der L 65 bei Ahrdorf und der Einmündung der L 10 bei Hoffeld für voraussichtlich vier Wochen. Eine Umleitung über Üxheim-Ahütte ist ausgeschildert. Grund der Sperrung ist die Erneuerung der Fahrbahndecke.