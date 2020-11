Die Â»Eifel-GÃ¤ngÂ« gibt es nun auch schriftlich ...

Problem Solution Essays - find out why ProEssayWritings.net is a great choice for you | Our professional custom writing service offers efficient Und die präsentierte jetzt an historischer Stelle im Naturschutzzentrum Eifel in Nettersheim ihr erstes Buch mit dem Titel »Die Eifel-Gäng. Hände hoch - es wird lustig«. Was einst aus einer »Schnapsidee« heraus für drei Auftritte aus der Taufe gehoben wurde, kann tatsächlich im kommenden Jahr 2021 das zehnjährige Jubiläum feiern. »Wir hätten niemals daran gedacht, dass wir solange zusammen auf der Bühne stehen werden«, wunderte sich der Krimi-Autor Ralf Kramp, der das Buch auch in seinem KBV-Verlag herausgegeben hat.

Nur drei Auftritte geplant

»Stimmt«, pflichtet ihm Manni Lang bei, den Lesern des WochenSpiegel bestens durch die Rubrik »Manni kallt Platt« bekennt. »Eigentlich waren nur drei Auftritte geplant, die jeweils im Beritt der jeweiligen Protagonisten stattfinden sollten.« Und damals fand die Premiere am 1. Oktober 2011 eben im Naturzentrum Eifel statt. Was den Hintergrund hatte, dass Günter Hochgürtel, Eifel-Troubadour und Kopf der Eifel-Rockband »Wibbelstetz«, in Nettersheim wohnt. Er war es auch, der auf die Idee gekommen war, die drei Charakterköpfe und Individualisten gemeinsam auf eine Bühne zu stellen bzw. zu setzen. Denn während der eine im Rampenlicht steht, sitzen die beiden anderen auf dem Sofa und machen Spöckes ...

Viel Improvisation

»Was so genau auf der Bühne abläuft, das wissen wir selbst meistens nicht«, schmunzelt Günter Hochgürtel und versichert glaubhaft, dass der Großteil des Programms aus Improvisation besteht. »Wir sind oft selbst über die ganzen Gags erstaunt, die bei so einem Abend entstehen«, lacht Manni Lang. Beim Publikum kommt die Formel »Einer singt, einer liest und einer trägt vor« jedenfalls an. »Meist«, so Ralf Kramp, »sind unsere Gastspiele tatsächlich ausverkauft.«

Ein Bild machen ...

Was so alles bei diesen Bühnenprogrammen passiert - angefangen beim »Kelzer Fenstersturz« bis hin zur etwas anderen Biographie der drei Hauptdarsteller - davon kann man sich im Buch tatsächlich ein Bild machen ...

