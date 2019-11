Eifelhöhen-Klinik Marmagen stellt Insolvenzantrag

Loreley-Kliniken: SWR4 lädt zur Podiumdiskussion

Sankt Goar. In Oberwesel und St. Goar sollen die Loreley-Kliniken dicht gemacht werden - gegen den Willen der Bevölkerung am Mittelrhein. Daher lädt SWR4 in der in der Reihe "Klartext" die Bevölkerung zu einer Podiumsdiskussion am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr in die Rheinfelshalle in St. Goar ein.

