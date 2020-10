Franziskustag an der Ahekapelle

Kinderfahrradbesitzer gesucht

Dreis. Wer ein schwarzes Kinderfahrrad/-mountainbike in Dreis-Brück vermisst, sollte sich eventuell bei der Polizei oder dem Fundbüro der VG Daun melden. Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, wurde bereits am Sonntag, 20. September, innerhalb der Ortslage Dreis-Brück in einer Hecke ein schwarzes Kinderfahrrad/-mountainbike aufgefunden. Der Finder überführte das Fahrrad daraufhin in seine…