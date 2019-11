Schließung der Eifelhöhen-Klinik ist aufgehoben

38-Jähriger in der Dietrichstraße überfallen

Trier. Ein 38-Jähriger ist am Samstag, 9. November, gegen 19.10 Uhr von drei jungen Männern in der Dietrichstraße überfallen worden. Der 38-Jährige war zu Fuß auf dem Weg in die Innenstadt, als er in der Dietrichstraße, in der Nähe des Paulusplatzes, von den Männern ausgeraubt wurde. Die Täter stoppten den Mann, stießen ihn und klauten seinen Rucksack. Anschließend flohen zwei der…